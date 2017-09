Daher inaugure sa deuxième usine au Mexique

Daher vient d'inaugurer un nouveau site à Querétaro qui approvisionne le centre de production voisin d'Airbus Helicopters, spécialisé dans les aérostructures métalliques.

Le groupe Daher dispose désormais de deux sites industriels au Mexique. A celui de Nogales qui produit des cellules en matériaux composites vient de s'ajouter celui de Querétaro qui approvisionne l'usine d'Airbus Helicopters spécialisée dans les aéro-structures métalliques. Les opérations de Daher à Querétaro s'étendent "de la prévision et de l'approvisionnement en pièces et produits chimiques entrant dans la production de portes d'Airbus A320, de la gestion des matériaux entrants au Mexique par Airbus Helicopters Allemagne, en passant par le dédouanement, l'inspection et le stockage". Une fois, les matériaux livrés sur le site de Querétaro qui offre une surface utile de 3 200 m2, Daher réalise "une prédécoupe sur site des plaques d'aluminium utilisées pour fabriquer les portes".

Puis, tous les composants sont livrés à Airbus Helicopters pour la production des portes. Enfin, l'hélicoptériste livre les produits finis à Daher et les portes sont conditionnées et envoyées sur les lignes d'assemblage final de l'Airbus A320. L'activité industrielle du site de Daher se double donc d'une activité logistique. Le groupe français emploie actuellement 20 personnes Querétaro, dont la plupart ont été recrutés dans la région et "formés à la logistique, à l'approvisionnement, aux méthodes ingénierie et à la découpe de métal pour les plaques d'aluminium".