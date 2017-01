Daher a encore livré plus de 50 TBM en 2016

Daher continue de livrer ses turbopropulseurs d'affaires TBM à un rythme de plus de 50 exemplaires par an. En 2016, pas moins de 54 TBM 900/TBM 930 ont ainsi été livrés. En 2015, le constructeur avait livré 55 appareils et 51 TBM 900 en 2014. L'Amérique du Nord a représenté une nouvelle fois l'essentiel des livraisons avec 41 unités aux Etats-Unis et au Canada.

L'Europe suit avec neuf livraisons dans six pays : quatre au Royaume-Uni, deux en France et un exemplaire en Allemagne, Italie, Suisse et Pologne. Deux TBM ont été livrés au Mexique et un autre en Thaïlande. Les deux-tiers des appareils livrés sont des modèles TBM 930. Ces derniers reçoivent l'avionique Garmin G3000 (écran tactile) avec trois écrans grand format pouvant être customisés pour différents affichages sans oublier la vision 3D avec le SVT de Garmin.

Par rapport au TBM 900, le TBM 930 bénéficie d'un nouvel intérieur, avec sièges et appuis-têtes modifiés, poignées et marches en métal poli. Le TBM 900 sera bientôt proposé avec une nouvelle version encore plus performante de l'équipement avionique Garmin G1000. Baptisée G1000NXi, cette version sera certifiée au cours des prochains mois.