CyPhy Works devient Aria Insights

Aria Insights, anciennement CyPhy Works, a annoncé le 15 janvier se lancer sur le marché de l'intelligence artificielle embarquée et sur le traitement de la donnée. L'objectif pour l'entreprise est de se positionner sur l'ensemble de la chaîne de valeur et ainsi fournir à ses clients des informations rapidement exploitables.

L'entreprise CyPhy Works est devenue Aria Insights et se lance sur l'intelligence artificielle.

