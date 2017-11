Cygnus OA 8 à bon port

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Arrivé à proximité de l' ISS après deux jours de voyage, Cygnus OA 8 a été capturé le 14 novembre à 10h04 à l'aide du bras robotique Canadarm2, piloté les astronautes Paolo Nespoli et Randy Resnik, puis amarré à 12h15 UTC sur le Node 1 du module Unity par les équipes au sol. Il restera à cette position jusqu'au début du mois de décembre.

Le cargo, dont le module cargo pressurisé est fourni par Thales Alenia Space , embarquait plus de 3 350 kg de fret. 16 nanosatellites se trouvaient à bord, dont 14 dans le dispenseur externe de Nanoracks –un record.

Baptisé S.S. Gene Cernan en l'honneur du dernier homme sur la Lune, disparu en janvier dernie r, le vaisseau-cargo automatique Cygnus OA 8 d' Orbital ATK a été lancé avec succès le 12 novembre à 12h19 UTC, à l'aide du second Antares 230 , mis en œuvre depuis la base Mars (Mid-Atlantic Regional Spaceport) de Wallops Island , en Virginie.

