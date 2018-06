Crouzet et Ratier-Figeac à bord de la Boeing French Team

Avec l'arrivée de Crouzet et de Ratier-Figeac, la Boeing French Team compte désormais 17 entreprises françaises depuis son lancement en 2005.

Crouzet et Ratier-Figeac viennent de rejoindre la Boeing French Team lancée en 2005 en parallèle au lancement du programme Boeing 787. Les deux nouveaux membres sont sur le programme Boeing 777X. Ratier-Figeac conçoit et produit l'actionneur de plan horizontal réglable. La société assurera aussi la maintenance. Les capteurs de proximité et/ou disjoncteurs de Crouzet sont présents en directeur sur les futurs long-courriers ainsi que sur les Boeing 737 MAX. Les produits Crouzet sont en fait présents sur l'ensemble des programmes avions de ligne de Boeing "par l'intermédiaire des équipementiers-fournisseurs de sous-ensembles complets".

Les ambitions de la Boeing French Team sont "de promouvoir les acteurs de l'industrie aéronautique française au sein de Boeing, distinguer et offrir de la visibilité aux entreprises qui ont une relation particulière avec le groupe, et favoriser la mise en relation ainsi que l'entraide entre fournisseurs". Avec l'arrivée de Crouzet et de Ratier-Figeac, la Boeing French Team compte désormais 17 membres. D'autres arriveront. "Boeing France s'engage à nommer de nouveaux membres régulièrement pour développer ce réseau et multiplier les opportunités d'échanges entre membres ainsi qu'avec Boeing à l'international", indique Jean-Marc Fron, directeur général de Boeing France.