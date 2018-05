Croix du Sud : La 25F veille

Les deux Falcon 200 Gardian du détachement de Tontouta de la flottille 25F participent à l'exercice Croix du Sud. Ces appareils sont essentiels pour la surveillance de la zone économique exclusive française dans le Pacifique Sud.

Dimanche 20 mai, un Falcon 200 Gardian de la Marine Nationale a passé plusieurs heures en vol au dessus du nord de la Nouvelle Calédonie. Sa mission : effectuer des missions de surveillance en soutien du déploiement par les airs et depuis la mer de la force multi nationale projetée dans le cadre de l'exercice Croix du Sud.

Deux Falcon 200 Gardian de la Marine Nationale sont basés en Nouvelle Calédonie. Ils sont opérés par un détachement de 15 marins de la Flottille 25F dont l'état major se trouve à Tahiti avec trois autres appareils. La maintenance des appareils a été externalisée et confiée à Sabena.

La mission principale des Gardian est l'action de l'Etat en mer. Ces avions rapides peuvent voler pendant plus de quatre heures et couvrir de larges zones. L'appareil est doté d'un radar de surveillance maritime placé dans le nez et d'un capteur AIS. Deux larges hublots permettent à deux membres d'équipage d'assurer une veille visuelle.

En 2017, les Gardian ont été fortement impliqués dans les missions de détection et d'interception des "Blue Boats", des navires vietnamiens péchant illégalement dans la ZEE de Nouvelle Calédonie. Les avions de la 25F ont permis de localiser 70 de ces navires interceptés ensuite par les bâtiments de la Marine Nationale.

Les Gardian effectuent aussi des missions de sauvetage en mer. L'appareil est utilisé pour la détection des naufragés. Il peut ensuite larguer une chaine SAR (Un kit de survie) ou des conteneurs comprenant eau et nourriture. En moyenne, la 25F réalise six missions de ce type par an.

Dans ses différentes missions, le détachement 25F collabore fréquemment avec l'armée de l'Air co-localisée sur la base aérienne de Tontouta. Pour la surveillance maritime par exemple le Gardian peut être rapidement envoyé sur une zone pour y détecter des navires d'intérêt. La Casa plus endurant peut ensuite être employé pour maintenir le contact avec cette piste. Les Gardian coopèrent aussi avec les Puma pour le sauvetage en mer. Le Falcon peut là aussi retrouver les naufragés puis guider l'hélicoptère de l'armée de l'Air pour un treuillage.