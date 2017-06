Thomas Pesquet, l’astronome Jean-Baptiste Renard, le médecin Franck Lehot, le cuisinier Thierry Marx, Miss France 2015 ou l’acteur américain Tom Cruise ont un point en commun : ils ont connu la micropesanteur à bord d’un avion de Novespace.

A l'occasion du Salon du Bourget 2017 , Jean-François Clervoy, le président de Novespace, a annoncé la création du Air Zero G Sky Club, un club regroupant l'ensemble des personnes ayant vécu l'expérience de la micropesanteur à partir des différents avions opérés par la filiale du Cnes depuis 1988 (Caravelle, Airbus A300 et Airbus A310 ). En près de 30 ans, ce sont plus de 10 000 personnes qui sont concernées : pilotes, techniciens navigants, scientifiques, astronautes, jeunes, touristes et invités divers (chefs d’entreprises, politiques, artistes…).

Comparable au très fermé Ejection Tie Club du fabricant de sièges éjectables Martin Baker (qui rassemble les pilotes éjectés de leur avion), ce club informel est présidé par Patrick Gandil, directeur général de la DGAC, et parrainé par l’explorateur suisse Bertrand Piccard.

Le logo a été réalisé par le dessinateur humoristique Plantu.