Le 5 septembre 2017, l'armée de l'Air célèbrera la création de la 62e escadre de transport sur la base d'Orléans-Bricy. Cette nouvelle unité réunira l'escadron "Poitou", le "Franche Comté" et un escadron de soutien technique aéronautique.

Le mouvement de création (Ou re-création) des escadres au sein de l'armée de l'Air se poursuit. L'armée de l'Air a annoncé la création d'une troisième escadre dédiée au transport, la 62e, sur la base aérienne 123 d'Orléans Bricy.

Cette nouvelle unité est composée de l'escadron "Poitou" (Escadron des forces spéciales Air équipé de C160 Transall et de C130H Hercules) et de l'escadron "Franche Comté" (Equipé de C130H). Pour l'occasion un escadron de soutien technique aéronautique (ESTA) a été crée. Cette unité de mécaniciens est chargée du soutien des appareils de l'escadre. La 62e escadre sera co-localisée avec la 61e escadre de transport équipée d'A400M Atlas. L'autre escadre de transport de l'armée de l'Air est la 64e basée à Evreux et équipée de Transall et de Casa.

La 62e escadre de transport devrait réceptionner fin 2017 le premier des quatre C130J Super Hercules (Deux C130J et deux KC130J) commandés. Les C-130H vont eux être modernisés.