Crash d'un Mirage 2000D

Un Mirage 2000D s'est crashé dans le Doubs. Les recherches ont permis de retrouver l'équipage, qui n'a pas survécu. Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer les causes de l'accident.

Mercredi 9 janvier, dans la matinée, un Mirage 2000D appartenant à la base aérienne 133 de Nancy-Ochey s'est crashé. Le contact radio et radar a été perdu, alors que l'appareil effectuait une mission d'entraînement en basse altitude. Les autorités se sont rapidement mobilisées afin de lancer une opération de recherche et sauvetage et retrouver l'équipage, constitué du pilote et de l'officier systèmes d'armes. Ce n'est que le 10 janvier, en fin de journée, qu'ils ont finalement été retrouvés. La Ministre des Armées a ainsi annoncé que la mission de recherche avait permis la « confirmation du décès des deux membres d'équipage, le Capitaine Baptiste Chirié et le Lieutenant Audrey Michelon ».

Les enquêtes se poursuivent désormais afin de tenter de comprendre les raisons de cet incident et déterminer les circonstances qui ont conduit au crash du Mirage 2000D. « On a trouvé du tissu qui semble venir du parachute de queue », annonçait le 9 janvier le Ministère des Armées, précisant que ce type de parachute permet de freiner l'aéronef lors de l'atterrissage. Cependant, tout reste de l'ordre de la supposition pour le moment. « Les circonstances précises de cet accident restent à établir », a ainsi déclaré la Ministre des Armées. L'enquête technique réalisée par le BEA permettra probablement d'y voir plus clair.

Plusieurs moyens aériens ont été mobilisés afin de conduire cette mission de recherche, notamment des hélicoptères et avions de combat. L'Armée de l'air a mobilisé jusqu'à 4 hélicoptères.