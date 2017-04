Crash d'un jet d'entrainement serbe

Vendredi 7 avril, lors d'un exercice d'entrainement routinier, un jet d'entrainement serbe « Super Galeb G-4 » s'est crashé. Deux pilotes ont perdu la vie.

L'accident a eu lieu vers 10h30 près de Sabac, dans l'ouest de la Serbie. Le ministre serbe de la Défense a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances du crash. Il s'est rendu sur le lieu de l'accident et a déclaré au sujet des victimes : « ils étaient des pilotes très expérimentés et leur perte est irréparable pour nous et les familles ».

Le dimanche 9 avril, une commémoration en l'honneur des deux pilotes s'est tenue.

Le « Super Galeb G-4 » est un avion monomoteur de fabrication yougoslave. La Serbie en possèderait une vingtaine.