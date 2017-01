Crash d'un Gripen thailandais

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les causes demeurent inconnues et une enquête est en cours.

Diverse vidéos qui circulent sur le net montrent que le Gripen effectue une manœuvre avant de perdre de l'altitude et s'écraser derrière l'aéroport, loin de la foule.

Un Gripen C de l'armée de l'air royale thaïlandaise (RTAF) s'est écrasé lors d'un show aérien qui se déroulait à l'aéroport international de Hat Yai, dans le sud de la Thaïlande, le 14 janvier. Le pilote a été tué.

