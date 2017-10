Crash d'un avion de transport militaire au Congo

Samedi 30 septembre, un avion militaire s'est crashé en République Démocratique du Congo. Il n'y a eu aucun survivant.

Le crash de l'Antonov 12 a eu lieu peu après le décollage. Selon les premiers éléments, l'appareil de l'armée congolaise aurait pris feu et se serait crashé, un peu avant 9 h (heure locale), le 2 octobre, à l'est de Kinshasa. Peu après le crash, il était difficile de savoir combien de personnes étaient à bord. Finalement, le ministère de la défense nationale de la RDC aurait déclaré que douze personnes avaient perdu la vie dans l'accident. Aucune autre victime n'a été déclaré, le crash ayant eu lieu sur une zone agricole.

L'Antonov était piloté par un équipage russe qui devait le conduire de l'autre côté du pays, à Kivu, région située dans l'est. Il transportait deux véhicules et plusieurs munitions, en plus du personnel militaire.

Si la RDC n'a pas souhaité s'exprimer sur les raisons du crash, selon des membres de l'armée l'état de l'appareil pourrait être en cause.