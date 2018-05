Crash d'un avion à Cuba

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Il était 12h08 heure locale quand le crash impliquant un avion de la compagnie Cubana de Aviacion a survenu le vendredi 18 mai. Le Boeing 737-200 qui transportait 104 passagers s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport José Marti de la Havane. L'avion était en partance pour la ville de Holguin (est de l'île) et est tombé dans un champ de culture de patate douce à environ 200 mètres de zones habitées. Selon un journaliste de l'AFP, l'avion a été totalement détruit et l'accident a nécessité l'intervention des pompiers qui deux heures après le crash étaient encore en train d'essayer de maîtriser l'incendie consécutif à l'accident. Le nombre de victimes n'est pas précisé mais les autorités cubaines disent qu'il pourrait y en avoir "un nombre élevé". 3 survivants "dans un état critique" ont été hospitalisés dans une clinique de la Havane. Le président cubain, Miguel Diaz-Canel, arrivé sur les lieux peu après le crash a précisé que les neuf membres d'équipage présents à bord étaient "étrangers". Le Boeing 737-200 était loué par la Cubana à la compagnie mexicaine Global Aerolineas Damojh.

