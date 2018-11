Coup dur pour Parrot

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le 23 novembre, l'industriel Parrot a publié ses résultats du troisième trimestre 2018. Et le moins que l'on puisse c'est qu'ils sont décevants. Le marché du drone de loisir, qui représente initialement une part importante de l'activité de Parrot, s'est contracté et les ventes ont considérablement ralenti.

