Coup de chaud pour Juice

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité. Le 7 juin, l’Agence spatiale européenne a diffusé des images des premiers essais thermiques de la sonde Juice, qui sera lancée vers les lunes de Jupiter.

Après son lancement (aujourd’hui prévu pour 2022), la sonde européenne Juice (JUpiter ICy moons Explorer), qui doit explorer les lunes glacées de la plus grosse planète du Système solaire, effectuera un voyage de 88 mois, ponctué de plusieurs survols planétaires : la Terre, Vénus, la Terre, Mars et de nouveau la Terre.

Dès lors, Juice sera successivement soumise à la chaleur du rayonnement solaire (en particulier au voisinage de Vénus), puis au froid intense qui règne autour de Jupiter (qui descend largement en-dessous de 200° C lorsque la sonde se trouvera dans son ombre).

Installé au sein du simulateur d’environnement spatial LSS (Large Space Simulator) du centre technique ESTEC (European Space Research and Technology Centre) de l’Agence spatiale européenne à Noordwijk, aux Pays-Bas, le modèle de développement TDM (Thermal Development Model) de Juice a effectué ses premiers essais de résistance à la lumière et à la chaleur du Soleil, entre le 5 et le 10 mai dernier.