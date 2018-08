Corsair n'opèrera plus vers Dakar l'année prochaine

Lancée en 2012 par Corsair, la desserte Paris-Dakar, exploitée à raison de sept fréquences par semaine, ne sera plus opérée à compter du 31 janvier 2019. L'ANACIM, la Direction générale de l'Aviation Civile sénégalaise a notifié cette décision par courrier à la filiale du groupe TUI.

L'ANACIM motive sa décision par le fait que la nouvelle compagnie nationale sénégalaise, Air Sénégal, souhaite exploiter la ligne Dakar-Paris à compter du 1er février 2019.

Air Sénégal a été relancée par le gouvernement sénégalais en 2016, suite à la dissolution de Sénégal Airlines, qui avait elle-même pris la suite de Air Sénégal International (ASI), qui avait été créée en 2001, avec l'appui de Royal Air Maroc, mais avait cessé ses activités huit ans plus tard, suite à des tensions avec Royal Air Maroc et des problèmes financiers. Air Sénégal opère pour l'instant avec deux ATR 72-600. Elle devrait recevoir d'ici la fin de l'année deux A319 et deux A330 Neo, pour ouvrir des lignes internationales en 2019, notamment la ligne de Paris.