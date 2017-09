Corsair inaugure son hangar de maintenance à Orly sud

Pascal de Izaguirre, PDG de Corsair International et Augustin de Romanet, président du groupe ADP ont inauguré vendredi 29 septembre le nouveau hangar de maintenance de Corsair à Orly Sud. "Nous sommes très heureux d'intégrer ce hangar HN7 qui se compose de deux nefs de 7 000 m2 et d'une surface de bureaux de 500 m2", a déclaré Pascal de Izaguirre.

"Le bail est conclu pour une période de six ans, avec une extension possible pour quatre années supplémentaires", explique Gille Hodouin, responsable du pôle immobilier d'Orly pour le groupe ADP. "La nef nord sera occupée de manière permanente par Corsair, et la nef sud sera pour l'instant occupée de manière plus occasionnelle dans un premier temps, puis permanente avec le renouvellement de la flotte de la compagnie", poursuit-il. "Nous donnons de la souplesse à Corsair avec un coût fixe pour une des deux nefs et variable pour l'autre".

Le hangar, datant de 1970, était auparavant occupé par Air France Industries, qui assurait la maintenance de Corsair. "Air France Industries occupait auparavant les hangars HN8 et HN7. Les baux sont arrivés à échéance et AFI s'est donc repliée sur le HN3", explique Jean-Luc Moine, directeur technique de Corsair International.

Pour amortir les coûts, Corsair va sous-louer le hangar à d'autres compagnies aériennes. "La nef sud va permettre d'accueillir le débord d'Air France Industries, qui va se retrouver un peu contrainte", précise Jean-Luc Moine. "Début octobre, la nef sud accueillera un Airbus A320 d'Air France qui va être reconfiguré dans le cadre du lancement de Joon", poursuit-il. "Le monde de la maintenance fait beaucoup jouer la coopération. Nous sommes dans un secteur industriel différent de la face commerciale de la concurrence entre les compagnies aériennes. Mais pour nous, cela va être beaucoup plus confortable. Auparavant, c'est nous qui étions demandeurs et maintenant c'est nous qui allons être sollicités pour que d'autres opérateurs puissent profiter de nos installations et de nos prestations de service", conclut Jean-Luc Moine.