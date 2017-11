Corsair et Aigle Azur nouent un partenariat à grande échelle

Les deux compagnies vont mettre en place des partages des codes, notamment vers l'Afrique et mutualiser la gestion de leurs escales.

Optimiser et économiser c'est un peu le mot d'ordre du partenariat opérationnel et commercial que Corsair et Aigle Azur viennent de dévoiler, notamment vers l'Afrique.

A compter du 30 janvier 2018, Corsair ouvrira ainsi une ligne Paris-Bamako qui sera exploitée en partage de codes avec Aigle Azur. Corsair opérera une fréquence hebdomadaire sur la ligne, le mardi, qui viendra s'ajouter à trois fréquences opérées par Aigle Azur le lundi, le mercredi et le samedi.

Au-delà du seul axe France-Afrique, les passagers des deux compagnies bénéficieront de partage de codes en corresponau départ de l'ensemble des destinations Corsair (Océan Indien, Caraïbes, Afrique et Amérique) et de celles d'Aigle Azur vers le Liban (Beyrouth), l'Allemagne (Berlin à partir de décembre), la Russie (Moscou à partir de décembre) et le Portugal (Faro, Funchal, Lisbonne et Porto).

Par ailleurs, les deux compagnies vont mutualiser la gestion de leurs escales vers Bamako et Dakar ainsi que la commercialisation de leurs vols vers ces deux destinations.

Enfin, l'agence parisienne d'Aigle Azur accueillera très prochainement un "corner" Corsair afin d'assurer les vols de la compagnie. Et les clients affaires d'Aigle Azur pourront prochainement avoir accès au nouveau salon business de Corsair à Orly.