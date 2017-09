Corsair dévoile sa nouvelle classe affaires

La compagnie Corsair a choisi le cadre prestigieux de la "Bulle Elysée", sur l'avenue des Champs Elysées à Paris, pour dévoiler sa toute nouvelle classe affaires. Le premier vol équipé de la nouvelle cabine a eu lieu le 3 septembre. Les deux Boeing 747 de Corsair sont déjà réaménagés et la totalité de la flotte devrait être reconfigurée d'ici la fin du mois de décembre.

Le siège, conçu par B/E Aerospace, est convertible en lit totalement plat avec de nombreux rangements, prises secteur et usb. Chaque siège dispose d'une couette, d'un oreiller et d'un coussin de support lombaire. Côté IFE, chaque passager se voit proposer une tablette Ipad Pro de 13 pouces avec un accès wifi à bord "Corsair On Sky", et un casque réducteur de bruits Sennheiser. Une trousse propose par ailleurs des articles de confort et cosmétique de la marque Pure Altitude. La classe affaires se compose de 12 sièges par avion, en configuration 2/2 au pont supérieur sur les Boeing 747 et en 2/2/2 pour les A330. Au sol les passagers business disposent d'une zone d'enregistrement privée, un accès dédié aux contrôles transfrontaliers, un embarquement et un débarquement prioritaire et un accès aux salons.

Pour parachever cette montée en gamme, Corsair a surtout fait un gros effort sur la restauration à bord. La compagnie a ainsi fait appel au chef doublement étoilé Michel Rostang, pour concevoir les menus classiques proposés en classe affaire, plus un menu spécial "Prestige". Ce dernier doit être réservé à l'avance (sur le site de Corsair ou via les agences de voyages) et se compose de la manière suivante : 30 g de caviar Daurenki Petrossian, du tarama Petrossian, un demi homard bleu en salade, une assiette de trois fromages et un fondant au chocolat. Corsair a aussi fait appel à la maison Billecart-Salmon pour le champagne. Ce menu sera proposé dans un premier temps au départ de Paris vers la Réunion à partir du 15 septembre. Il sera accessible aux passagers de classe affaires et de classe Grand Large premium economy au prix de 55 euros.