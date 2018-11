Corsair desservira Miami en juin prochain

La compagnie Corsair a annoncé qu'elle ouvrirait une ligne au départ d'Orly vers Miami à compter du 10 juin 2019. Miami sera desservie toute l'année à raison de quatre vols hebdomadaires, les lundis, mercredis, vendredis, et samedis. Les vols seront en vente dès le mardi 13 novembre sur le site de la compagnie et en agences de voyages.

Vers la Réunion, Corsair consolide sa présence puisqu'elle va proposer jusqu'à neuf vols hebdomadaires. Dans l'océan Indien toujours, Corsair, qui dessert l'île Maurice depuis 2006, va renforcer son programme. Corsair va ainsi ajouter 20% de sièges en plus vers Maurice cet hiver par rapport à la même période de l'année dernière. Le nombre de vols directs entre octobre 2018 et mai 2019 sera ainsi doublé, pour atteindre jusqu'à 4 fréquences par semaine dont trois vols opérés en direct.

En revanche, Corsair rappelle qu'elle s'est vu signifier le 25 mars 2018 la suspension des droits de trafic régionaux entre Madagascar et Mayotte. En conséquence, Corsair est contrainte d'arrêter la ligne vers Madagascar à partir du 9 février 2019. Par voie de conséquence, Corsair arrête aussi la desserte de Mayotte pour les mêmes raisons et aussi parce que la piste de Dzaoudzi (capitale de Mayotte) est trop courte pour accueillir les Boeing 747 affectés à la desserte de l'Océan Indien.

Côté Caraïbes, Corsair, présente dans la zone depuis 30 ans, maintient un programme de vols quotidien vers la Guadeloupe et la Martinique. Vers l'Afrique, Corsair poursuite la desserte d'Abidjan qui rencontre un grand succès de manière régulière et quotidienne. Et compte tenu des excellents résultats de la ligne vers Bamako (Mali) ouverte en janvier 2018, Corsair va opérer deux rotations hebdomadaires en direct, auxquelles s'ajoutera une fréquence supplémentaire via Abidjan.

Enfin, vers Montréal, Corsair a décidé d'étendre la période de desserte de fin avril à fin octobre 2019, soit une période de six mois. La ligne sera opérée avec un appareil de la compagnie, contrairement à l'été 2018, à raison de 5 vols par semaine, et passera en desserte quotidienne en période de pointe.