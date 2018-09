Coriolis Group réalise sa première opération de croissance externe

La maison mère de Coriolis Composites rachète MF TECH spécialisé dans le domaine de l'enroulement filamentaire pour composites. Le nouvel ensemble regroupe 172 employés et réalise un chiffre d'affaires de 30 M€.

Coriolis Group vient de réaliser sa première opération de croissance externe avec le rachat de MF TECH basée à Argentan dans l'Orne et spécialisée dans le domaine de l'enroulement filamentaire robotisé, "technique utilisée dans la fabrication de pièces en composites, telles que des tubes, des pièces mécaniques ou des réservoirs". Les robots de MF TECH sont aujourd'hui utilisés dans l'automobile, l'aérospatiale et la défense. Or, la robotique industrielle pour la fabrication de pièces composites est aussi le créneau de Coriolis Composites, filiale de Coriolis Group. A cette synergie technologique s'ajoute un synergie commerciale. Coriolis apporte à MF TECH sa présence chez les grands donneurs d'ordre du secteur aérospatial ainsi que son réseau à l'international qui s'appuie sur cinq filiales (Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada, Chine). De son côté MF TECH apporte à Coriolis Composites ses références dans le secteur automobile, un marché sur lequel Coriolis veut accélérer sa pénétration.