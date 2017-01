Contrat Airbus Defence and Space pour les administrations françaises

Airbus Defence and Space vient de remporter un marché de fourniture de systèmes de communications par satellite avec la centrale française d’achat public UGAP.

L'Union des groupements d'achats publics (UGAP), centrale d'achat publique dépendant des ministères de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, et de l'Éducation nationale, confie à Airbus Defence and Space la fourniture d’équipements et de services pour des communications par satellite, à la fois fixes et mobiles, en bande de fréquences Ku et Ka. Le contrat porte sur une durée de quatre ans.

Grâce à cet accord, les services techniques de l’ensemble de la sphère publique (essentiellement l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers, assujettis au Code des marchés publics), pourront par un simple bon de commande disposer d’équipements et de services satellitaires dans l’ensemble du territoire français.

Parmi les utilisateurs des stations fixes ou mobiles (sur véhicule, remorque ou berce), Airbus Defence and Space compte la Direction générale de la Sécurité civile, des services départementaux d’incendie et de secours (pompiers), et une quarantaine de départements.

Service permanent et global.

L'accès aux satellites commerciaux ou militaires d'Airbus Defence and Space permet de disposer en permanence et sur l'ensemble du territoire des communications vocales et de données : dans les zones dépourvues d'une couverture des réseaux mobiles, lorsque ceux-ci sont hors d’usage (par exemple après une catastrophe naturelle), ou lorsqu’il existe un risque de saturation (en raison d’évènements exceptionnels tels qu’un attentat ou un grand événement médiatique).