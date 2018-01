1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Dernière minute : il ne reste plus que 12 places ! Indiquez bien Air & Cosmos dans votre message afin d'avoir la priorité (jusqu'à ce que ce soit complet).

L'accès est gratuit mais, en raison du succès de ces conférences et pour des questions de sécurité, la réservation est obligatoire auprès de la SAF : 01 42 24 13 74 - conf.saf [chez] planetastronomy.com

Dans le cadre de ses grandes conférences mensuelles, la Société astronomique de France recevra le vendredi 12 janvier Claudie Haigneré , première astronaute française , ancienne ministre, ancienne présidente d'Universcience et actuelle conseillère du Directeur général de l' Agence spatiale européenne .

