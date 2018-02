Conférence sur les remorqueurs spatiaux le 6 février à Paris

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Il retracera l'histoire et l'évolution des remorqueurs orbitaux, systèmes aux architectures multiples à propulsion chimique, solaire électrique ou nucléaire. La présentation couvrira la période allant du premier brevet de remorqueur jusqu'aux concepts de science-fiction, en passant par le vaisseau translunaire américain Apollo, le cargo-ravitailleur russe Progress et le véhicule automatique de transfert européen ATV.

Le groupe Ile-de-France de l'Association Aéronautique et Astronautique de France organise à la Mairie du 15e arrondissement une conférence intitulée " Les remorqueurs orbitaux - D'Apollo à Nostromo ".

