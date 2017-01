Conférence sur les applications spatiales le 31 janvier à Toulouse

Bernard Plano, président de l’Institut Inspace, donnera une conférence sur les potentiel et bénéfices des applications spatiales au service des territoires, le 31 janvier à la Médiathèque José Cabanis de Toulouse.

L’objectif de cette conférence est de présenter le potentiel des applications spatiales, et la valeur ajoutée qu’elles apportent dans la gestion d’un territoire. Avec le développement de la société numérique et de l’hyper-information, le recours à la donnée spatiale est devenu essentiel pour répondre aux grands enjeux sociétaux et économiques contemporains. Le secteur du spatial représente un levier majeur pour soutenir l’activité économique française et européenne, pour contribuer au développement d’un tissu industriel fort et compétitif dans un environnement complexe, et pour générer des emplois à très haute valeur ajoutée.

Bernard Plano est président de l’Institut Inspace, mais également maire de Lannemezan, président de la communauté des communes du plateau de Lannemezan et des Baïses, conseiller régional d’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.

La conférence est organisée par l'Académie de l'Air et de l'Espace, en partenariat avec la Cité de l'Espace.