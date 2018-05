Conférence sur le tourisme spatial le 15 mai à Paris

Le groupe Ile-de-France de l'Association Aéronautique et Astronautique de France organise à la Mairie du 15e arrondissement une conférence intitulée " Le tourisme spatial, mythe ou réalité ? ".

Présentation de la soirée.

Voyager dans l'espace, l'un des plus anciens rêves de l'homme, peut aujourd'hui s'envisager grâce aux centaines d'expéditions et expériences spatiales conduites et réussies depuis plus de cinquante ans. De nombreux obstacles techniques et juridiques, des contraintes financières ainsi que plusieurs précautions physiologiques, psychologiques ou ergonomiques sont cependant à considérer. Ces obstacles, ces contraintes, ces précautions seront successivement évoqués et illustrés d'exemples, en vue d'estimer la faisabilité d'un vrai tourisme spatial.

Avec Christophe Bonnal, expert sénior à la Direction des Lanceurs du Cnes

et Jean-Luc Wibaux, agent du tourisme spatial

Détails pratiques.

Lieu : Mairie du 15e arrondissement - 31, rue Péclet - 75015 Paris (Métro Vaugirard)

Date : mardi 15 mai de 18h30 à 20h

Inscription en ligne obligatoire sur le site 3AF en cliquant ici

Entrée gratuite et ouverte à tous

Plus d’informations sur le site 3AF : www.3af.fr/events