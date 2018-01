Conférence sur la médecine spatiale à Orly le 12 janvier

Le médecin aéronautique Frank Lehot donne ce soir une conférence à la Maison de l’Environnement et du Développement durable de Paris-Orly, intitulée « Nouveautés en médecine spatiale ».

Au cours des voyages spatiaux, de nombreuses modifications atteignent les organismes des astronautes. Elles sont surtout la conséquence de la vie en micropesanteur, mais aussi du confinement et des radiations. Les os se décalcifient, les muscles s’atrophient, la vision baisse, le système immunitaire et le système neurologique sont perturbés, le cœur se désadapte de la vie terrestre…

Les mesures mises en place pour limiter ces effets négatifs sont-elles suffisantes pour envisager que l’homme puisse supporter les voyages lointains dans le cosmos ? Dans le laboratoire unique qu’est la Station spatiale internationale, la vie en micropesanteur permet d’observer de manière accélérée les effets du temps sur l’organisme et de mieux comprendre les mécanismes de certaines maladies terrestres pour contribuer à y apporter des solutions.

Docteur en médecine, qualifié en médecine d'urgence et en médecine aérospatiale, diplômé en astronomie-astrophysique, Frank Lehot, parallèlement à sa fonction de médecin praticien, assure alternativement les fonctions d’instructeur, de médecin, et de membre d’équipage de sécurité pour la société Novespace qui réalise des vols paraboliques en reproduisant l’état d’impesanteur pour la recherche scientifique. Conférencier en astronomie et médecine spatiale, il est également l'auteur d’ouvrages sur le tourisme spatial, les vols paraboliques et la conquête spatiale.

