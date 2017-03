Conférence sur l'histoire du programme Hermes le 6 avril

L'Institut Français de l'Histoire de l'Espace et l’Académie de l’Air et de l’Espace organisent une conférence à Paris le 6 avril sur « Le programme Hermes : le rêve européen du vol habité indépendant ».

Entre 1975 et 1992, la France puis l'Europe ont travaillé sur le projet d'une navette spatiale habitée européenne, lancée à l'aide d'Ariane 5 et destinée à desservir la station autonome européenne Columbus MTFF : Hermes.

Organisée à la Salle de l’Espace du Cnes (2, place Maurice Quentin, dans le 1er arrondissement de Paris), la conférence « Le programme Hermes : le rêve européen du vol habité indépendant » se tiendra le jeudi 6 avril, de 14 à 17 heures.

Au programme :

- Luc van den Abeelen et Jean-Jacques Dordain : présentation du livre Spaceplane He: Europe's Dream of Independent Manned, publié en décembre 2016 chez Springer

- Philippe Couillard : « Le rêve d’Hermes »

- Jean-Gérard Roussel : « Le rôle de Dassault»

- Michel Courtois : « Hermes, le rêve à l'épreuve de la réalité »

- Patrice Brudieu : « Autopsie d’un abandon »

- Jacques Simon (sous réserve).