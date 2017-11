Conférence sur l'histoire des navettes spatiales le 7 décembre à Paris

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La conférence sera suivie de la remise du prix Robert Aubinière 2017 de l'IFHE à Luc van den Abeelen pour son livre Spaceplane HERMES. Europe's Dream of Independent Manned Spaceflight , publié en décembre 2016 chez Springer/Praxis.

- Les navettes spatiales en URSS et en Russie, par Christian Lardier

- Les navettes spatiales aux Etats-Unis et en Europe, par Pascal Bultel

