Conférence sur l'exploration habitée le 18 janvier à Toulouse

Lionel Suchet, directeur général délégué et ancien chef des vols habités du Cnes, donnera une conférence sur l'histoire et le futur de l'exploration spatiale habitée le 18 janvier à la Médiathèque José Cabanis de Toulouse.

Présentation de la conférence.

Les vols spatiaux habités sont presque aussi anciens que l’histoire de l'exploration spatiale. Outil de compétition lors de la Guerre froide au départ, ils se sont transformés peu à peu en outil de coopération internationale, en particulier avec la Station spatiale internationale. Des interrogations reviennent régulièrement sur leur utilité mais, en même temps, de nouveaux entrants enrichissent le paysage : Chinois en 2003 et peut-être Indiens demain mais aussi initiatives privées de plus en plus nombreuses aux côtés des programmes étatiques. D’où viennent et où vont les vols spatiaux habités ?

Lionel Suchet, directeur général délégué et ancien chef de projet Vols habités du Cnes, répondra à ces questions à l'occasion du premier rendez-vous de l'année du cycle « Histoires et perspectives de la conquête du ciel » organisé par l'Académie de l’air et de l’espace, en partenariat avec la médiathèque José Cabanis, la Mairie de Toulouse et la Cité de l'espace.

Détails pratiques.

Jeudi 18 janvier 2018 à 18 heures

Grand auditorium de la médiathèque José Cabanis de Toulouse

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Renseignements sur http://academie-air-espace.com/event/newdetail.php?varId=490