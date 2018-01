Conférence sur BepiColombo à Brétigny-sur-Orge le 12 janvier

A 10 mois du lancement de la sonde européenne à destination de la planète Mercure, l'association Au Bout des Etoiles reçoit Alain Doressoundiram, astrophysicien à l’Observatoire de Paris-Meudon.

Présentation de la conférence.

Vendredi 12 janvier 2018, l'association Au Bout Des Etoiles accueillera Alain Doressoundiram, astrophysicien à l’Observatoire de Paris-Meudon, qui présentera à Brétigny-sur-Orge (Essonne) une conférence sur « La mission spatiale BepiColombo - Percer les mystères de la planète Mercure. »

Mercure est la plus petite des planètes telluriques, et présente, avec la Lune, une situation extrême dans le processus de formation planétaire. À une époque où l’exploration spatiale du Système solaire n’a jamais été aussi intense et systématique, Mercure reste entourée de mystères. En effet, le peu que l’on sait de la plus proche voisine du Soleil est fascinant : Mercure est dotée d’un énorme noyau de fer, d’un champ magnétique inattendu, d’une activité tectonique unique, et l’on suspecte même la présence de glace d’eau au fond des cratères polaires.

Jusqu’à présent, deux sondes de la Nasa ont exploré la planète de fer : Mariner 10 qui, en 1974-1975, obtint les premières images de sa surface, et surtout la sonde Messenger (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging) qui, en orbite entre 2011 et 2015, effectuée pour la première étude détaillée de la planète.

La mission BepiColombo de l'Agence spatiale européenne s’avère être l'une des missions d’exploration planétaire les plus sophistiquées jamais réalisées, avec pas moins de trois vaisseaux à gérer simultanément.

Détails pratiques.

Conférence le vendredi 12 janvier 2018 à 20h30 à l'Espace Nelson Mandela de Brétigny-sur-Orge (4, avenue Maryse Bastié)

Séance ouverte à tous, dans la limite des places disponibles