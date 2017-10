Le 13 octobre à 19h, la Maison de l'Environnement et du Développement Durable de Paris-Orly accueille une conférence sur les 60 ans du premier satellite artificiel de la Terre.

Le 4 octobre 1957, l’Union soviétique plaçait sur orbite Spoutnik 1, le premier satellite artificiel de l’histoire, une petite sphère d’aluminium de 58 cm de diamètre pour 83,6 kg. C’est un coup de tonnerre ! La communauté internationale s’attendait en effet à ce que les Etats-Unis satellisent les premiers…

Annoncé par les Américains dès juillet 1955, le premier satellite s’inscrivait dans le cadre d’une Année Géophysique Internationale qui, lors d’une période de forte intensité solaire prévue pour 1957-58, devait améliorer les connaissances des propriétés physiques de la Terre et des interactions entre notre atmosphère et le Soleil. L’envoi d’un satellite était désormais rendu possible en raison de la maîtrise d’une nouvelle technologie issue de la Seconde Guerre mondiale : la fusée.

L’AGI n’échappe cependant pas au contexte de la Guerre froide. Les Américains sont devancés par les Soviétiques qui, du même coup, lancent le début d’une course-compétition d’un genre nouveau appelée « conquête de l’espace ».

« Spoutnik, 60 ans ! »

Une conférence de Pierre-François Mouriaux (journaliste Espace à Air & Cosmos) et Philippe Varnoteaux (historien de l'espace)

Vendredi 13 octobre à 19h à la Maison de l'Environnement et du Développement Durable de Paris-Orly

Plus d'informations sur http://www.entrevoisins.org/maison_environnement/orly/Spoutnik-60-ans.aspx

Réservation recommandée au 01 49 75 90 70 ou à mdeorly@adp.fr