Conférence Planète Mars le 7 novembre à Paris

La Mairie du XVe arrondissement accueillera une conférence de Richard Heidmann intitulée « L'Homme sur Mars : Pourquoi ? Comment ? Les défis ».

Richard Heidmann, fondateur et vice-président de l’Association Planète Mars, auteur du livre Alerte à Mars City (Ed2A, avril 2017), donnera une conférence sur la colonisation de Mars, notamment les projets d’Elon Musk, le patron de SpaceX.

La conférence se déroulera à la Mairie du 15e arrondissement de Paris, le mardi 7 novembre de 18h à 20h.

Présentation de la conférence

De nombreuses études en vue d'un débarquement sur la planète rouge ont été menées, sans que la décision de lancer un programme soit prise (ou ne soit annulée suite à un changement de président américain...). Les décideurs sont pourtant conscients des enjeux du projet : accroissement des connaissances, innovation et développement économique, influence géostratégique, motivation de la jeunesse pour les métiers techniques. Mais ils considèrent l'échéance trop lointaine et les risques trop importants. De ce fait, on n'avance qu'à petits pas (budgets insuffisants, dispersion des efforts), tandis que les concepts techniques, par manque de nouveaux défis, restent figés.

L'initiative privée acquiert une influence grandissante. Et, fait remarquable, la société entrante la plus brillante, SpaceX, a pour objet social de développer un système de transport interplanétaire permettant la colonisation de Mars ! Le projet, dévoilé pour la première fois en septembre 2016, est fondé sur le principe de réutilisabilité totale, permettant de réduire drastiquement les coûts. Une innovation radicale.

Va-t-on assister à une aventure martienne conduite par un leader privé ? Ou la force d'entraînement de celui-ci conduira-t-elle finalement les agences spatiales à collaborer avec SpaceX ? Comment vont réagir les autres acteurs traditionnels ? Quoi qu'il advienne, le paysage est bouleversé et on devrait assister à une dynamisation du projet Homme sur Mars.