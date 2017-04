Conférence OneWeb le 19 avril à la Cité de l'Espace de Toulouse

Dans le cadre des Rendez-vous d’astronautique organisés avec l'A3F et le Cnes, une conférence sur « One Web, l'avènement d'une nouvelle ère pour les applications spatiales » est organisée mercredi 19 avril à la Cité de l'Espace de Toulouse avec Eric de Saintignon, président France, responsable opérationnel France et Etats-Unis, Airbus One Web Satellites, et Michel Faup, sous-directeur I nnovation et Applications au Cnes.

Mercredi 19 avril 2017 à 18h30

Entrée libre

Cité de l'espace

Avenue Jean Gonord

31000 Toulouse