Conférence « La Terre dans l'œil de Thomas Pesquet »

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Durant la mission Proxima à bord de la Station spatiale internationale , l’astronaute Thomas Pesquet a fait rêver petits et grands avec ses clichés de notre planète. Le géographe Gilles Dawidowicz, membre de la Commission de Planétologie de la Société astronomique de France , a sélectionné quelques-unes de ses plus belles photographies publiées sur les réseaux sociaux pour les décrypter, en présentant leur intérêt historique, géographique, politique ou humain.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Ingénieur(e) Développement Structure Aéronautique et Spatial (H/F)

PILOTES CLASSE C

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.