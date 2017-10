Conférence "LA SAGA DU CFM56", lundi 23 octobre 2017 à 19h

Le Groupe Aéronautique & Espace Paris, en partenariat avec l’Amicale ISAE SUPAERO ENSICA , ont le plaisir de vous convier à leur prochaine conférence :

La saga du CFM 56

Lieu : l'Hôtel des Arts & Métiers, 9 bis avenue d'Iena, 75016 PARIS

C’est l’histoire d’un moteur civil qui a fait entrer la SNECMA et la France dans le club très fermé des grands motoristes. C’est aussi l’histoire d’un partenariat entre la France et les États Unis sous forme d’un joint-venture entre SNECMA et GENERAL ELECTRIC.

Pierre Alesi, ingénieur Arts et Métiers, prix Nessim Habif 2017, considéré comme le « père » du CFM 56, et ses jeunes collègues, présenteront ce réacteur, le plus vendu dans le monde, ainsi que son évolution jusqu’au « Leap », sa version la plus achevée.

Toutes les deux secondes, un avion équipé de CFM 56 décolle dans le monde. Ce moteur équipe plus de 13400 avions monocouloirs à ce jour. On ne peut rater cette leçon de thermodynamique enveloppée dans la légende des relations franco-américaines des années 70 à nos jours !

Comme à l'accoutumée, un cocktail permettra de prolonger les échanges autour du verre de l'amitié, puis pour ceux qui le souhaitent, d'un dîner.

Il est recommandé de s’inscrire dès à présent :

- Participation à la Conférence et au cocktail : 15 € (réduite à 5€ pour les étudiants et demandeurs d'emploi)

- Participation à la Conférence, au cocktail et au diner : 40€ (nombre de places limité)

INSCRIPTION :

https://www.arts-et-metiers.asso.fr/manif/3728