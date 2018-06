Conférence « Espace et Défense » le 8 juin à la Cité de l’espace de Toulouse

Les Amis de la Cité de l’espace de Toulouse et l’Association amicale des anciens du Cnes organisent le 8 juin à partir de 18h30 une rencontre-débat à la Cité de l’espace intitulée « Espace et Défense ».

Les intervenants.

Le Général Henry de Roquefeuil est conseiller militaire du président du Cnes. Il est notamment en charge de la coordination de l’équipe Défense du Cnes, qui associe la DGA, l’État-Major des armées et le Cnes.

Didier Alary est ingénieur chez Airbus Defence and Space. Il dirige l’équipe concepts avancés et a participé à plusieurs programmes de satellites.

Didier Le Boulc’h est ingénieur chez Thales Alenia Space. Il est actuellement vice-président Stratégie Solutions de Télécommunications.

Présentation de la soirée.

La soirée sera articulée en deux parties : une présentation du Général Henry de Roquefeuil sur « Espace et Défense », puis un débat avec Didier Alary, Henry de Roquefeuil et Didier Leboulc’h, intitulé « Satellites civils et militaires : vers de nouvelles frontières ? »

Depuis la Seconde Guerre mondiale et les débuts de la conquête spatiale en pleine Guerre froide, espace et défense sont deux sujets intimement liés, mais rarement abordés à l’occasion de conférences ouvertes au grand public.

« Espace et Défense » : le point de vue de l’utilisateur militaire

Les armées françaises sont de très anciennes et très importantes utilisatrices de l’espace. Leurs besoins n’ont cessé de croître du fait de la multiplicité des opérations, de l’évolution de leurs systèmes d’armes et de l’apparition de nouvelles menaces. Lanceurs, satellites d’observation ou de renseignement, télécommunications sécurisées avec les théâtres d’opérations, systèmes de localisation et de navigation, écoute électronique ou alerte avancée : toutes les technologies spatiales sont utilisées par les armées et de plus en plus de pays cherchent à acquérir leur autonomie en matière d’espace. Apparaissent également de nouvelles menaces concernant directement les systèmes spatiaux en orbite : interférences, cyber-attaques voire armes antisatellites…

Le Général de corps aérien Henry de Roquefeuil fera un tour d’horizon complet des missions remplies par les systèmes spatiaux.

Le débat : le point de vue des industriels et un échange avec le public.

Le progrès de la technologie a permis d’améliorer la performance des satellites commerciaux de manière spectaculaire. Après Spot et Hélios, Pléiades constitue le premier exemple de satellite dual, utilisé à la fois par les militaires et les civils. Au-delà de l’observation de la Terre, cette convergence existe aussi dans le domaine des télécommunications ou de la navigation.

Jusqu'où cette tendance peut-elle aller ? Verrons-nous un jour disparaître cette frontière entre les deux catégories de systèmes. Quels sont les moteurs ou les freins à cette évolution ? Certaines missions resteront elles strictement à l’usage de la défense ?

Renseignements pratiques.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Accueil des participants à partir de 18h. La conférence commencera à 18h30.

Inscription avant le 6 juin au soir auprès du secrétariat de l’association des amis de la Cité de l’espace : secretariat(at)amis-cite-espace.org