Michel Viso, responsable des programmes d'exobiologie au Cnes, donnera une conférence intitulée « De l'espace pour tous ! » le jeudi 16 février à l'Observatoire des sciences de l'Univers à Rennes.

Le docteur Michel Viso, responsable des programmes d'exobiologie du Cnes, correspondant du programme Exomars et ancien candidat astronaute, effectuera un tour d'horizon des activités spatiales (scientifiques et industrielles, civiles et militaires, institutionnelles ou privées), avant d'approfondir les points d'intérêt qui intéressent l'auditoire.

Jeudi 16 février à 14 heures

Salle de conférences de l'OSUR

Campus de Beaulieu, bât.14B, RDC

Renseignements sur https://osur.univ-rennes1.fr/