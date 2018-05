Conférence avec Olivier Horaist, Directeur Industriel et Achats, Groupe Safran

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

A l’occasion de la sortie de son numéro spécial «Ile-de-France», Air & Cosmos organise une conférence-débat avec Olivier Horaist, Directeur Industriel et Achats Groupe de Safran. Groupe de dimension mondiale, premier donneur d’ordre d’Ile-de-France, Safran a pris conscience très rapidement de l’importance de la supply chain en tant que facteur de succès.

Face à la croissance des cadences de production, la supply chain est mise à rude épreuve. Quelles sont les grandes tendances de la supply chain d’aujourd’hui et de demain? Comment inclure son entreprise dans les nouveaux process de sourcing des grands groupes? Comment anticiper et gérer les variations de cadences? Comment gérer l’exigence croissante du double sourcing?

avc Olivier Horaist, Directeur Industriel et Achats Groupe de Safran

Conférence "Comment faire face aux défis actuels et futurs de la supply chain ?"

