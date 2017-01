1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Plus d'informations sur le site de la 3AF http://www.3af.fr/evenement/conference-ariane-6-le-nouveau-lanceur-europeen

2016 a été une année fondatrice : la joint-venture Airbus Safran Launchers a été finalisée le 1er juillet, le programme Ariane 6 a passé deux jalons importants : première revue de conception avec confirmation de maturité du lanceur, et signature avec l’ESA de l’avenant du contrat pour finalisation du développement et pour industrialisation.

Ariane 6 prendra la relève d’Ariane 5 à partir de 2020 pour assurer l’accès à l’espace de l’Europe. Ce nouveau lanceur répondra aux besoins des missions de demain et sera compétitif dans un marché du transport spatial du futur.

