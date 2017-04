Concours : gagnez le DVD « Thomas Pesquet - L'étoffe d'un héros »

Abonnez-vous à notre newsletter Espace et tentez de remporter un DVD. Concours ouvert jusqu'au 2 juin 2017.

A l'occasion de la sortie en DVD et Blu-Ray du film Thomas Pesquet - L'étoffe d'un héros (réalisé par Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff), et en prévision du retour sur Terre de l'astronaute français (le 2 juin prochain), La Vingt-cinquième Heure et Air & Cosmos organisent un concours gratuit et sans obligation d'achat.

10 DVD zone 2 à gagner.

- 6 films "Thomas Pesquet - L'étoffe d'un héros" autour de la mission Proxima de Thomas Pesquet (extrait sur https://vimeo.com/213217987)

- 4 films "Gravité zéro" autour de la mission Blue Dot d'Alexander Gerst (bande-annonce sur https://vimeo.com/129966171)

Prix public de chaque DVD : 19,95 €.

Thomas Pesquet - L'étoffe d'un héros.

de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff (2016)

A 38 ans (au moment de son décollage), Thomas Pesquet est le dixième astronaute français, sélectionné pour une mission de 180 jours dans la Station spatiale internationale. A ses côtés, Oleg Novitski, le commandant de bord russe et l’Américaine Peggy Whitson, la spationaute la plus expérimentée au monde. Depuis Houston, Baïkonour et Moscou, entourés d’une véritable armée d’ingénieurs, l’équipage se prépare pour sa mission. Entre simulations de scénario catastrophes, entrainements en situations extrêmes et exercices de cohésion d’équipe, ce film retrace leur dernière année de préparation et l'aboutissement de 7 ans de conditionnement physique et mental intensif. Un compte à rebours haletant avant la concrétisation de l’épopée d’une vie et la réalisation d'un rêve d'enfant : contempler la Terre depuis l’espace et se rapprocher un peu plus des étoiles.

Gravité zéro.

de Jürgen Hansen (2016)

"Gravité zéro" accompagne deux jeunes astronautes pour leur première mission spatiale : l’Allemand Alexander Gerst de l’Agence spatiale européenne et l’Américain Greg Reid Wiseman de la NASA.