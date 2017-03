Concentration dans l'assurance aviation

Willis Towers Watson vient de finaliser le rachat de OAAGC (Office d'Assurances Aériennes G. de Cugnac), le courtier française spécialiste de l'assurance aviation. L'opération permet à Willis Towers Watson, qui opère aussi en France sous la marque Gras Savoye, d'intégrer l'équipe de 16 collaborateurs et le portefeuille de clients de OAAGC. Ces derniers "continueront à être accompagnés par leurs interlocuteurs habituels". Les deux sociétés travaillaient déjà ensemble et leurs liens s'étaient déjà renforcés avec le rachat de Gras Savoye par Willis Towers Watson en décembre 2015. Or, Gras Savoye détenait 40 % du capital de OAAGC.