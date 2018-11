Colloque Gestion des Grands projets, retour d’expérience, les 11 et 12 décembre à Paris.

Colloque : La gestion des Grands projets – retour d’expérience

Les deux académies organisatrices du colloque - l'Académie de l'Air & de l'Espace et l'Académie des Technologies - pensent qu’il est utile d’examiner le retour d’expérience obtenu sur de grands projets passés en termes non pas de méthodes de gestion mais plutôt de principes généraux à respecter pour éviter, ou limiter, les dérapages calendaires et financiers.

Ce colloque demande aux acteurs de ces projets de présenter de façon synthétique ce qu’ils perçoivent comme principes nécessaires à la réussite sur la base de ce qu’ils ont vécu au cours de leur projet.

On présentera des projets très réussis et d’autres qui ont eu plus de difficultés. Ces projets sont issus d’horizons divers : l’aéronautique et l’espace, l’informatique, l’énergie, le bâtiment et les travaux publics, les transports, parce que nous pensons très fructueux de croiser les expériences dans tous les domaines.

À l’issue de ce colloque, nous chercherons à établir une synthèse qui retracera les expériences vécues et établira des recommandations applicables aux projets futurs, adressées autant aux donneurs d’ordre qu’aux réalisateurs.

