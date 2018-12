Collins Aerospace place sa suite Arinc GlobaLink sur 700 avions du groupe Lufhansa

Premier contrat d'envergure pour la nouvelle entité née de la fusion entre Rockwell Collins et UTC : au moins 700 avions du groupe Lufthansa à équiper en liaison de données/voix Arinc GlobaLink.

Né de la fusion entre Rockwell Collins et UTC, Collins Aerospace vient de dévoiler son premier contrat sous son nouveau nom : équiper au moins 700 avions des flottes des différentes filiales du groupe Lufthansa avec sa "suite" en liaison de données/voix Arinc GlobaLink. Le système Collins Aerospace assure les liaisons entre le sol et les pilotes et permet notamment d'envoyer et de recevoir des données en temps réel sur les différents systèmes avions.