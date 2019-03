Collins Aerospace lance un nouveau centre d'excellence hélices à Figeac

Désormais placée dans le portefeuille de Collins Aerospace, Ratier-Figeac lance la construction d'une usine ultra-moderne qui permettra de développer la nouvelle génération d'hélices pour avions commerciaux et militaires.

Désormais, hélicier de référence sur avions commerciaux et militaires, Collins Aerospace, qui a récupéré cette activité depuis la fusion entre Rockwell Collins et UTC, a lancé la construction d'une nouvelle usine sur son site Ratier à Figeac. Un bâtiment ultramoderne de 2 300 m2 et qui inclura les capacités de conception, d'ingénierie, de test, de fabrication et de maintenance. L'objectif de ce "centre d'excellence" est de préparer l'avenir en donnant à Collins Aerospace les moyens "d'apporter des améliorations pour les hélices existantes et de développer de nouveaux systèmes pour les futurs avions turbopropulseurs ainsi que des technologies disruptives pour les avions de nouvelle génération". Tout en réduisant les cycles de production grâce à une automatisation accrue. La maintenance prédictive n'est pas oubliée puisque le futur site travaillera également sur la conception d'une hélice dotée de fonctions de surveillance et de pronostic des pannes dans le cadre de "l'avion plus intelligent".

Collins Aerospace fournit les hélices des turbopropulseurs ATR, Bombardier mais aussi sur les Saab et Embraer encore en service. L'entreprise est aussi positionnée sur les avions de transport militaire Airbus A400M et Lockheed Martin C-130H Hercules. Collins Aerospace est auss engagée dans le projet Heart soutenu par la DGAC sur le futur avion régional turbopropulsé.