CNIM devient actionnaire majoritaire d'Airstar Aerospace

Le groupe CNIM prend le contrôle de la société Airstar Aerospace via l'acquisition de 85% du capital.

Le groupe CNIM a annoncé le 22 mars avoir acquis 85% du capital de l'entreprise Airstar Aerospace. CNIM devient ainsi l'actionnaire majoritaire et collaborera dans ce cadre avec Thales Alenia Space, actionnaire minoritaire de l'entreprise.

L'entrée au capital de CNIM vient traduire une volonté du groupe de se positionner sur le segment des ballons captifs et dirigeables et de s'ancrer encore davantage sur le marché défense et sécurité. « CNIM vise avec cette acquisition à devenir le leader européen des plateformes de ballons et de dirigeables pour les domaines de la défense, de la sécurité, de l'inspection et du spatial », rapporte le groupe. CNIM bénéficiera ainsi des relations entretenues par Airstar Aerospace avec de grands acteurs du domaine de la défense et du spatial, tels que le CNES, la DGA, Airbus ou encore Thales.

Les ballons captifs peuvent ainsi permettre de réaliser différents types de missions, telles que de la surveillance continue. C'est notamment ce type de missions qui intéressent le groupe. « CNIM a de fortes ambitions de développement pour cette société, et notamment pour la gamme de ballons captifs CONDOR, destinée à la surveillance des frontières ou zones sensibles », a déclaré Philippe Lazare, à la tête de la division systèmes industriels, à laquelle les activités d'Airstar Aerospace seront intégrées. Outre des missions de surveillance, de détection et d'identification, les ballons captifs peuvent être employés afin de conduire des opérations d'observation, d'intervention d'urgence et de télécom. Ils peuvent ainsi être déployés pour servir de relais de communication.