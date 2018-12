CMS, le partenaire outillage pour les besoins spécifiques en usinage

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

CMS est une société italienne spécialisée dans la construction de machines-outils à commande numérique pour les composites, l’aluminium, les matières plastiques notamment. Présente dans le monde entier auprès de tous les grands noms du secteur aéronautique (Safran, Stelia, Daher, Boeing, Embraer, Lockheed ...), CMS dispose d’une filiale en France, au plus près de ses clients, pour la vente, la formation et les services.

