Claude Alber devient vice-président Europe de Collins Aerospace

Collins Aerospace, la nouvelle entité née de la fusion entre Rockwell Collins et le groupe UTC, a désormais un visage en Europe. Il s'agit de Claude Alber qui était vice-président et directeur général pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique pour Rockwell Collins. Cet ingénieur diplômé de SupAéro apporte donc sa connaissance pointue de "la maison" mais aussi un savoir-faire reconnu "en matière de conduite du changement et de transformation des organisations". Charge à lui donc de "mettre en musique" les différentes entités de Collins Aerospace en Europe mais aussi "de développer des relais de croissance". Deux défis que le nouveau patron Europe de Collins Aerospace est largement prêt à relever car toujours partant pour "de nouvelles aventures".