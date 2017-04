CityJet reprend du Bombardier CRJ900 pour SAS

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les deux transporteurs sont déjà liés par un contrat similaire. La première commande de CityJet portait sur 12 Bombardier CRJ900 dont huit sont d'ores et déjà sous les couleurs de SAS. Les quatre derniers sont attendus dans le courant du premier trimestre 2017. La nouvelle commande permettra à CityJet de remplacer progressivement les onze CRJ900 qui travaillent aussi pour le compte de SAS mais sous les couleurs de la compagnie régionale danoise Cimber Air, récemment rachetée par CityJet à SAS.

La compagnie régionale irlandaise CityJet reprend du jet régional Bombardier CRJ900 avec une nouvelle commande pour six exemplaires fermes auxquels s'ajoutent quatre options. Un contrat d'un montant de 280 M$, prix catalogue. Les appareils seront exploités en location avec équipages par SAS.

