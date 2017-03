Cityjet lève quatre options pour des CRJ900

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Depuis le début de l'année 2016, Cityjet a reçu 12 biréacteurs régionaux CRJ900 neufs que l'entreprise exploite pour le compte de la compagnie SAS. En janvier 2017, CityJet a racheté Cimber A/S, compagnie régionale danoise et ancienne filiale intégrale de SAS. Elle opérait une flotte de 11 avions CRJ900 dont la majorité sera remplacée par la nouvelle commande.

La compagnie régionale Cityjet, basée à Dublin, a levé aujourd'hui quatre options d'un contrat d'achat annoncé le 1er février 2017, qui portait sur une commande ferme de six biréacteurs CRJ900 ainsi que quatre options supplémentaires. Ces avions seront exploités sur le réseau SAS en vertu d'un contrat de location en wetlease (avec équipage).

